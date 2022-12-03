Mısır'da büyük mezar keşfinde altın dilli mumya bulundu

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 15:38
<p>Mısırlı arkeologların keşfettiği antik mezardan altın dilli mumyalar çıktı.</p>

Mısırlı arkeologların keşfettiği antik mezardan altın dilli mumyalar çıktı.

<p>Daily Mail'in haberine göre yetkililer, <strong>Mısır</strong>'da ülke tarihinin farklı dönemlerine ait yüzlerce mezarın bulunduğu <strong>Qewaisna</strong> mezarlığında bir dizi mumya bulunduğunu açıkladı.</p>

Daily Mail'in haberine göre yetkililer, Mısır'da ülke tarihinin farklı dönemlerine ait yüzlerce mezarın bulunduğu Qewaisna mezarlığında bir dizi mumya bulunduğunu açıkladı.

<p>Uzmanlara göre, kişinin ölümünden sonra <strong>Osiris</strong> ile konuşabilmesi için gerçek dili kesilip yerine altından bir dil konuluyordu.</p>

Uzmanlara göre, kişinin ölümünden sonra Osiris ile konuşabilmesi için gerçek dili kesilip yerine altından bir dil konuluyordu.

<p>Mısır mitolojisinde Osiris, 'Yeraltı Dünyasının Efendisi' ve ölülerin yargıcıdır ve Antik Mısır'ın en önemli tanrılarından biridir.</p>

Mısır mitolojisinde Osiris, 'Yeraltı Dünyasının Efendisi' ve ölülerin yargıcıdır ve Antik Mısır'ın en önemli tanrılarından biridir.

<p>Bir teoriye göre, altın bir dil ile öbür dünyaya giden kişinin Osiris'i kendisini affetmesi için ikna edebildiğine inanılıyordu.</p>

Bir teoriye göre, altın bir dil ile öbür dünyaya giden kişinin Osiris'i kendisini affetmesi için ikna edebildiğine inanılıyordu.

<p>Bulunan mumyaların bazılarının ağzında altın diller bulunurken diğerleri ince altın levhalarla kaplanmış ve ahşap tabutlarla gömülmüşler.</p>

Bulunan mumyaların bazılarının ağzında altın diller bulunurken diğerleri ince altın levhalarla kaplanmış ve ahşap tabutlarla gömülmüşler.

<p>Arkeologlar, altın dilli mumyaların yanı sıra, cenaze töreninde süs olarak kullanılan altından hamamböcekleri ve lotus çiçekleri, taş hayvanlar ve ufak heykelcikler buldu.</p>

Arkeologlar, altın dilli mumyaların yanı sıra, cenaze töreninde süs olarak kullanılan altından hamamböcekleri ve lotus çiçekleri, taş hayvanlar ve ufak heykelcikler buldu.

<p>Adı 'Osiris'in büyük mezarı' anlamına gelen Taposiris Magna Tapınağı, bir zamanlar ülkenin başkenti olan İskenderiye yakınlarında yer alıyor.</p>

Adı 'Osiris'in büyük mezarı' anlamına gelen Taposiris Magna Tapınağı, bir zamanlar ülkenin başkenti olan İskenderiye yakınlarında yer alıyor.

<p>Geçtiğimiz Şubat ayında araştırmacılar, Mısır'da 2 bin yıllık bir gömü alanı olan Taposiris Magna'da altın dilli bir mumyanın keşfedildiğini bildirmişlerdi.</p>

Geçtiğimiz Şubat ayında araştırmacılar, Mısır'da 2 bin yıllık bir gömü alanı olan Taposiris Magna'da altın dilli bir mumyanın keşfedildiğini bildirmişlerdi.

<p>Bu tapınağın aynı zamanda Mısır'ın son firavunu ve tarihin en ünlü kraliçelerinden biri olan Kleopatra'nın da mezarı olduğundan şüpheleniliyor.</p>

Bu tapınağın aynı zamanda Mısır'ın son firavunu ve tarihin en ünlü kraliçelerinden biri olan Kleopatra'nın da mezarı olduğundan şüpheleniliyor.

<p>Arkeologlar, geçen ayın başlarında tapınağın altında Kleopatra'nın uzun süredir kayıp olan mezarına giden bir yeraltı tüneli keşfettiklerini açıkladılar.</p>

Arkeologlar, geçen ayın başlarında tapınağın altında Kleopatra'nın uzun süredir kayıp olan mezarına giden bir yeraltı tüneli keşfettiklerini açıkladılar.

<p><strong>Mısır Arkeoloji Yüksek Konesyi Genel Sekreteri Dr. Mostafa Waziri</strong>'ye göre mumyalar, çok kötü durumda bulundu</p> <p>İki yıl önce biri erkek diğeri kadın olmak üzere iki Antik Mısırlı'nın mumyalarının keşfedildiğini bildirmişlerdi.</p> <p>Bu iki mumya da mezara su sızdığı için kötü bir şekilde korunmuş halde bulundu.</p>

Mısır Arkeoloji Yüksek Konesyi Genel Sekreteri Dr. Mostafa Waziri'ye göre mumyalar, çok kötü durumda bulundu

İki yıl önce biri erkek diğeri kadın olmak üzere iki Antik Mısırlı'nın mumyalarının keşfedildiğini bildirmişlerdi.

Bu iki mumya da mezara su sızdığı için kötü bir şekilde korunmuş halde bulundu.

<p>Ancak bu mumyalar, mezarlarına su sızmadan önce altın varakla kaplıydılar.</p> <p>Mumyalanırken altın varakla kaplanmak, sadece soyluların karşılayabileceği bir işlemdi.</p> <p>Bu yüzden arkeologlar, bu iki mumyanın toplumun en üst kesminden olduğunu ve Kleopatra ile kişisel olarak konuştuklarını düşünüyor.</p>

Ancak bu mumyalar, mezarlarına su sızmadan önce altın varakla kaplıydılar.

Mumyalanırken altın varakla kaplanmak, sadece soyluların karşılayabileceği bir işlemdi.

Bu yüzden arkeologlar, bu iki mumyanın toplumun en üst kesminden olduğunu ve Kleopatra ile kişisel olarak konuştuklarını düşünüyor.

Mısır altın antik Dil Mumya

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