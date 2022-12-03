Mısır'da büyük mezar keşfinde altın dilli mumya bulundu

Mısır Arkeoloji Yüksek Konesyi Genel Sekreteri Dr. Mostafa Waziri'ye göre mumyalar, çok kötü durumda bulundu

İki yıl önce biri erkek diğeri kadın olmak üzere iki Antik Mısırlı'nın mumyalarının keşfedildiğini bildirmişlerdi.

Bu iki mumya da mezara su sızdığı için kötü bir şekilde korunmuş halde bulundu.