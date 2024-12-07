Mısır'dan kritik 'Suriye' çağrısı

Mısır, vatandaşlarına Suriye'ye gitmemeleri ve oradakilere ise dikkatli olmaları ve gerginlik yaşanan bölgelerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Mısır'dan kritik 'Suriye' çağrısı
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AA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 20:55

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de bulunan Mısır vatandaşlarına azami dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları, gerginlik yaşanan bölgelerden uzak durmaları ve yetkili Suriye makamlarının talimatlarına uymaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, öncelikle Mısır vatandaşlarından Suriye'ye gitmemeleri ancak orada bulunanların ise dikkatli olmaları istendi.

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bazı bölgelerdeki çatışmalardan dolayı bu uyarının yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, Suriye'deki Mısır vatandaşlarının durumlarını takip etmek üzere 24 saat boyunca çalışan bir kriz masası oluşturulduğu belirtildi.


Etiketler: #Mısır #suriye #çatışma

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