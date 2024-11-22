Karapınar'da yangın paniği! Tam 2 bin ton mısır sapı balyası kül oldu...
Konya’nın Karapınar ilçesinde 2 bin ton mısır sapı balyası yanarak kül oldu.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Kamışağlı mevkiinde, gece saatlerinde boş arazide T.K.’ye ait balyalardan alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve bölgedeki köylülerin iş makineleri ile müdahalesi ile yangın diğer balyalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangında 2 bin ton mısır sapı balyası yanarak kül oldu. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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