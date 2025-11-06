Miss Universe’de kriz: Taylandlı yetkili, Meksika güzeline hakaret etti

Miss Universe yarışmasında Taylandlı yetkilinin Meksika güzeline hakaret etmesi büyük bir krize yol açtı.

Olayın ardından çok sayıda yarışmacı, Meksiko temsilcisi Fatima Bosch’a destek vererek salonu terk etti.

Tayland’da düzenlenen etkinlikte, Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch’u “tanıtım içeriklerini paylaşmadığı” gerekçesiyle diğer yarışmacıların önünde sert biçimde azarladı.

Bosch’un tepki göstermesi üzerine Nawat, güvenliği çağırarak onu salondan çıkarmakla tehdit etti.

Gergin anlar canlı yayınlanırken, salondaki birçok yarışmacı Bosch’a destek için ayağa kalktı. Bazıları salonu terk etti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

“KIZLARA SAYGISIZLIK EDİLDİ”

Bosch, olay sonrası yaptığı açıklamada, 60 yaşındaki Taylandlı yöneticinin kendisine “aptal” dediğini ve “saygısız” davrandığını söyledi.

Nawat ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek, “zarar vermek” anlamında bir ifade kullandığını savundu.

Ancak tepkiler çığ gibi büyüdü. Miss Universe Organizasyonu (MUO), Nawat’ın davranışını “kötü niyetli” olarak nitelendirip kınadı ve yarışmanın yönetimini Taylandlı ekipten devraldı.

Miss Universe Başkanı Raul Rocha, yayımladığı video mesajda şunları söyledi:

“Ev sahibi olmanın anlamını unutmuş. Bir kadını aşağılamak, küçük düşürmek, güvenliği çağırarak onu korkutmak kabul edilemez.”

Rocha, Nawat’ın yarışmadaki görevlerinin “mümkün olduğunca sınırlandırılacağını” ve hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

“BEN BİR OYUNCAK DEĞİLİM”

Meksikalı yarışmacı Fatima Bosch, olayı protesto eden açıklamasında, “21. yüzyıldayız. Ben süslenip giydirilecek bir oyuncak değilim. Kadınların sesi olmak için buradayım” dedi.

Bosch’a destek veren isimler arasında Danimarka Güzeli ve mevcut Miss Universe unvan sahibi Victoria Kjaer Theilvig de yer aldı.

Theilvig, salonu terk ederken “Bu kadın hakları meselesi. Bir kadına böyle davranmak saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Skandal görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi Bosch’un tepkisini “cesur” bulurken, Nawat’a yönelik eleştiriler yoğunlaştı.

Nawat, daha sonra yayımladığı videoda “Eğer biri kendini kötü hissettiyse herkesten özür dilerim. Özellikle orada bulunan 75 yarışmacıdan” diyerek kamuoyundan özür diledi.

Tüm tartışmalara rağmen Miss Universe yarışması Bangkok’ta planlandığı gibi devam ediyor. Kazanan isim 21 Kasım’da taç giyecek.