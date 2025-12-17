MIT profesörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Portekizli akademisyen Nuno F. Gomes Loureiro, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şu ana kadar gözaltına alınan kimse bulunmuyor.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) yetkilileri ile Brookline polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki Loureiro, pazartesi akşamı evinde birden fazla kurşunla vuruldu.

Yerel saatle yaklaşık 20.30’da silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Loureiro’yi ambulansla Boston’daki bir hastaneye kaldırdı. Akademisyen, salı sabahı hastanede yaşamını yitirdi.

Norfolk County Savcılığı, olayın “aktif ve devam eden bir cinayet soruşturması” olarak ele alındığını duyurdu. Yetkililer, saldırıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını açıkladı.

ABD basınına konuşan bir komşu, pazartesi akşamı “üç yüksek patlama sesi” duyduğunu ve ilk anda apartmanda birinin kapıyı kırmaya çalıştığını düşündüğünü söyledi. Uzun süredir bölgede yaşayan Anne Greenwald ise Loureiro’nun genç bir ailesi olduğunu ve çocuklarının yakındaki bir okula gittiğini ifade etti.

ULUSLARARASI ALANDA TANINAN BİR BİLİM İNSANI

Loureiro, 2000 yılında Lizbon’daki Instituto Superior Técnico’da fizik eğitimi aldı, 2005’te ise Imperial College London’da fizik alanında doktorasını tamamladı. Kuramsal fizikçi ve füzyon bilimci olan Loureiro, manyetize plazma dinamiği alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

Bu alan, yüklü parçacıkların hareketinin manyetik alanlar tarafından nasıl etkilendiğini inceleyen plazma fiziğinin önemli bir dalı olarak biliniyor.

2016 yılında MIT akademik kadrosuna katılan Loureiro, 2024’te üniversitenin Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi Direktörü olarak atanmıştı. Üniversiteye göre Loureiro’nun çalışmaları, füzyon reaktörlerinin merkezindeki karmaşık sorunlardan evrenin uç noktalarındaki fiziksel süreçlere kadar geniş bir alanı kapsıyordu.

Akademisyen, temiz füzyon enerjisinin iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılmasına yönelik araştırmalar da yürütüyordu.

MIT'DEN TAZİYE MESAJI

MIT adına yapılan açıklamada, “En derin taziyelerimiz ailesine, öğrencilerine, meslektaşlarına ve yas tutan herkese” ifadelerine yer verildi.

Üniversite yönetimi, kampüs içinde destek ve dayanışma amacıyla özel görüşmeler ve toplantılar düzenlendiğini de duyurdu.

Merkezin önceki direktörü Dennis Whyte, Loureiro’yu “hem parlak bir bilim insanı hem de olağanüstü bir insan” olarak tanımlarken, MIT Fizik Bölümü Başkanı Deepto Chakrabarty ise onun plazma fiziğinin güçlü bir savunucusu olduğunu ve son çalışmalarının “heyecan verici yeni bir bilimsel yön” açtığını söyledi.