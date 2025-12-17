İBB iddianamesinde 8 milyon dolarlık vurgun: Tahliye edilmeyen itirafçının dilekçesi ortaya çıktı

İBB soruşturması kapsamında 6 kez itirafçı sıfatıyla ifade veren ve buna rağmen tahliyesi gerçekleşmeyen Sarp Yalçınkaya'nın avukatlar tarafından tahliye vaadiyle 8 milyon dolar dolandırıldığı ortaya çıktı. İBB İddianamesi’nin ek klasörlerinden çıkan şikayet dilekçesinde Yalçınkaya’nın temmuz ayındaki “Herhangi bir gelişme olmadı, paramı da geri iade etmediler” ifadeleri yer aldı.

Gazete Pencere'nin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında yapılan 3. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan TECO Petrolleri’nin sahibi Sarp Yalçınkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak dolandırıldığını öne sürdü.

Yalçınkaya, kendisini avukat olarak tanıtan iki kişinin 10 milyon dolar karşılığında tahliyesini sağlayacağı vaadinde bulunduğunu, 8 milyon dolara anlaştıklarını bildirdi. Tahliyesinin gerçekleşmediğini belirten Yalçınkaya şikayetçi dilekçesi verdi.

ÖZEL, İBB BORSASI’NI İFŞA ETMİŞTİ

19 Mart’tan bu yana devam eden İBB soruşturması, fırsatçılar için gelir kapısı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Borsası kurulduğunu ve avukatların tahliye vaadiyle şüphelilerden astronomik ücretler talep ettiğini duyurmuştu.

Özel’in açıklamalarının ardından önce avukat Mehmet Yıldırım yurtdışına firar etmek isterken yakalandı ve ev hapsine alındı. Daha sonra da eski AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi avukat Mücahit Birinci partisinden istifa etti.

İki ismin de, İBB soruşturmasındaki şüphelilerin avukatlığı karşılığında milyonlarca dolar talep ettiği ortaya çıkmıştı.

TUTUKLANDIKTAN SONRA ŞİRKET HESABINDAN İŞLEM YAPTIRMIŞ

Daha önceden tanıdığı Ç.S.’nin kendisiyle iletişime geçerek tahliye vaadinde bulunduğunu belirten Yalçınkaya, 10 milyon doları pazarlıkla 8 milyon dolara düşürttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şirket avukatlarıma, bu bedelin tarafıma ait olan CSY Global A.Ş. firmasından öncelikle benim şahsi hesabıma sonrasında ise şahsi hesabımdan E. Kuyumculuk A.Ş. hesabına gönderilmesi için talimat verdim. Bu işlemlerin tamamı yanlış hatırlamıyorsam 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. E. Kuyumculuk hesabına 8 milyon dolar karşılığında 300 milyon TL yatırdım. O günden bugüne kadar birkaç gün içinde ifadeye çağrılacağım ve ifade sonrasında salıverileceğime ilişkin taahhütte bulunuldu. Bu süre zarfında bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadığı gibi, tarafımdan ödenen paranın aynen iade edilmesini istememe rağmen bu bedel geri gönderilmedi.“

Parayı Ç.S.’nin kardeşi K.S.’ye gönderdiğini söyleyen Yalçınkaya, aynı isimlerin kendisinden başka kişileri de benzer vaatlerle dolandırdığını iddia etti.

İTİRAFÇI OLARAK 6 KEZ İFADE VERDİ

Yalçınkaya İBB soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tam 6 kez itirafçı olarak ifade verdi. Buna rağmen tahliye edilmeyen Yalçınkaya’nın adli sicil kaydında tefecilik, kasten yaralama, tehdit, intihara teşebbüs ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan işlem gördüğü ortaya çıktı.