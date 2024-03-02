Moda ikonu 102 yaşında hayatını kaybetti
80'li yaşlarında üne kavuşan moda ikonu ve tasarımcı Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti. Apfel, Women's Wear Daily'de metin yazarlığı yapan ve ardından Beyaz Saray'ın da aralarında bulunduğu projelerde yer alan bir tasarım otoritesine dönüşmüştü.
Seksenli yaşlarda şöhrete kavuşan iç mimar ve moda tasarımcısı Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti. Apfel'in sözcüsü Stu Loeser, ABD'deki birçok medya kuruluşunda onun öldüğünü doğruladı ancak ölüm nedenini belirtmedi.
Gazete Oksijen'in aktardığına göre, Apfel'in Florida Palm Beach'teki evinde öldüğü ifade ediliyor. Antika kumaşlar konusunda saygın bir otorite olan Apfel, Beyaz Saray'daki çalışmalar da dahil olmak üzere restorasyon projelerine danışmanlık yaptı.
Birçok müze sergisine ve bir belgesele konu olan Apfel, son zamanlarda H&M, eBay ve Citroën kampanyalarında rol aldı ve hatta kendisine benzeyen bir Barbie bebek yaptırdı. New Yorklu Apfel canlı ve kendine özgü bir tarz yaratmıştı.
2 milyondan fazla takipçiye sahip olduğu Instagram biyografisinde kendisini "dünyanın yaşayan en yaşlı genci" olarak tanımlayarak, "Fazla fazladır, az olan sıkıcıdır" yazılıydı.
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