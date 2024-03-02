Iris Apfel kimdir? Iris Apfel kaç yaşında hayatını kaybetti?

Moda ikonu Iris Apfel hayatını kaybetti. Büyük siyah çerçeveli gözlükleriyle tanınan Apfel, geleneksel tarzdan uzak, kalıpları yıkan bir stil anlayışına sahipti. Peki, Iris Apfel kimdir? Iris Apfel kaç yaşında hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:56
Iris Apfel kimdir? Iris Apfel kaç yaşında hayatını kaybetti?
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Amerikalı iş insanı, iç tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel hayatını kaybetti. Peki, Iris Apfel kimdir? Iris Apfel kaç yaşında hayatını kaybetti?

IRİS APFEL KİMDİR?

Amerikalı iş insanı, iç tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel 1921 yılında New York'ta doğdu. Babası cam ve ayna işi yapmakta; annesi butik işletmekte idi. New York Üniversitesi’nde Sanat Tarihi alanında öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında moda ile ilgilenmeye başladı, moda dergilerinde çalıştı.

1948 yılında Carl Apfel ile evlendi ve evlilikleri 2015 yılında Carl Apfel'in ölümüne kadar 67 yıl sürdü. 1950 yılında eşi ile birlikte Old World Weavers (Eski Dünya Dokumacıları) adlı tekstil firmasını kurdular. 1992 yılında emekli olana kadar bu firma için çalıştı. 17., 18. ve 19. yüzyıl kumaşlarının yeniden üretimi konusunda uzmanlaştı. Truman'dan Clinton'a kadar 9 başkan döneminde Beyaz Saray'da dekorasyon işlerini yaptı. İşi gereği batılı tarzdan uzak olan ve zanaatkarlar tarafından işlenmiş giysileri satın almak için eşiyle tüm dünyayı dolaştı.

2005 yılında The Metropolitan Museum of Art (MET) bünyesinde yer alan Kostüm Enstitüsü onun kıyafet ve aksesuarlarından oluşan Rara Avis (Nadir Kuş) adını verdikleri bir sergi düzenledi. Bu sergiden sonra bir şöhrete kavuşan ve moda ikonu haline gelen Apfel, Rara Avis adındaki kendi aksesuar markasını yarattı.


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