Moda patronu villasında bıçaklanarak öldürüldü

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde, moda sektörünün tanınan isimlerinden Greg Josephson, kendi evinde düzenlediği partide bıçaklanarak öldürüldü.

Josephson’un, şehrin varlıklı semtlerinden birindeki lüks villasına yaklaşık 30 genç davet ettiği belirtildi.

Gece ilerledikçe evde bulunan gençlerden biriyle tartışmaya girdiği iddia edilen 58 yaşındaki iş insanı, çıkan arbede sırasında bir ev eşyasıyla bıçaklandı. Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre saldırgan, eline geçirdiği bu eşyayı silah gibi kullanarak Josephson’a ölümcül darbeyi indirdi.

Polis ve sağlık ekipleri akşam saatlerinde olay yerine ulaştığında Greg Josephson’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayetin ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yerinden kaçtığı belirtilen 15 yaşındaki zanlı, kısa süre sonra yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KENDİ KENDİNİ İHBAR ETTİ

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, saldırgan genç, cinayet sonrası paniğe kapılarak ülkenin acil durum hattı “Triple Zero”yu (000) arayıp ihbarda bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan zanlı, daha sonra cinayet suçlamasıyla Brisbane Çocuk Mahkemesi’ne çıkarıldı ve tutuklandı.

Polis yetkilisi Craig Williams, olayın “toplumu derinden etkileyen trajik bir cinayet” olduğunu belirterek, “Bu durum sadece mağdurun ailesini değil, evde bulunan tüm gençleri ve topluluğu uzun süre etkileyecek” dedi.

Greg Josephson ve kardeşi Michael, 1999 yılında Universal Store’u kurarak 15–34 yaş arası gençlere yönelik moda sektöründe kısa sürede büyük başarı yakaladı.

Marka, gençlere hitap eden özgün tarzıyla ülke çapında büyüdü. 2018 yılında iki kardeş, şirketi yaklaşık 100 milyon Avustralya dolarına özel bir yatırım fonuna satarak sektörden çekildi.