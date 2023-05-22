Moldova'da AB'ye üye olma mitingi: Binlerce kişi katılım sağladı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 08:06

Güncelleme: 22.05.2023 - 08:07

Moldova'nın başkenti Kişinev'de Kişinev'deki Büyük Millet Meclisi Meydanı'nda düzenlenen mitinge Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve binlerce kişi katıldı.

Sandu, burada yaptığı konuşmada, Romanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'da yaşayan Moldova vatandaşlarının da miting düzenlediğine dikkati çekti.

Ülkesinin 2030'a kadar AB'ye üye olmayı hedeflediğini belirten Sandu, "Avrupa köyü" programını başlattıklarını ve bir yılda 100 proje uyguladıklarını dile getirdi.

Sandu, şunları kaydetti:

"Moldovalılar Avrupalı, Moldova'nın yeri de AB'de. Bu yolda, AB'nin desteğine sahibiz ve bunu Moldova halkı istiyor. Bu uzun ve çaba gerektiren bir yol ve bu yönde tüm toplumun çalışması gerekiyor. Ancak bu, çocuklarımız için barışçıl ve istikrarlı geleceği sağlamanın tek yoludur. Moldova'nın gelişmesi için tek şans olduğu için bu yolu seçtik. Bu, ülkemizin Avrupa'nın sınırlarında ve Rusya'nın şantajı altında kalmaması, yoksulluk ve yolsuzlukta yaşamaması için seçtiğimiz yoldur."

Ukrayna'da savaşın devam ettiğine dikkati çeken Sandu, "Bugün savaş Moldovalıların evlerinden çok uzakta gerçekleşiyor. Çünkü Ukraynalılar, toprakları ve halkı için kahramanca savaşıyor ve canlarını veriyor. Bu savaş, bize artık Kremlin tarafından şantaja uğramak istemediğimizi kanıtlıyor. Ülkemizi ve çocuklarımızı savaş tehlikesinden korumak istiyoruz. AB üyesi olunca ancak tek başımıza olmayacağız, güvende ve barışta olacağız" ifadelerini kullandı.

ANAYASADA MOLDOVA'NIN AB ÜYELİĞİNİN YER ALINMASI TALEP EDİLDİ

Sandu'nun konuşmasının ardından mitingde vatandaşlar tarafından bildiri kabul edildi.

Moldova'nın AB'ye tam üye olmayı arzuladığı belirtilen bildiride, Moldova hükümetinden anayasada AB'ye üyeliğinin yer alması ve bunun için de bir an önce AB ile müzakerelerin başlatılması talebinde bulunuldu.

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesinin barış yoluyla çözüm sürecine uluslararası güçlerin dahil edilmesi istendiği bildiride, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa ilişkin "Moldova dahil tüm bölgede istikrarı baltalayan ve yıkıcı etkisini sürdüren bu savaşın kınanmasını, savaşı başlatan ve uluslararası kuruluşlar savaş suçlusu ilan edilen, savaşa destek veren ve ülkemizde, bölgede durumu istikrarsızlaştırma sürecinde yer alan şahıslara karşı net şekilde tavır sergilemeye istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta da ülkenin parlamentosunda yer alan Şor Partisi tarafından hükümet karşıtı miting düzenlendi.

Mitingde, hükümetten Moldova'nın Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) çıkış sürecinin durdurulması talep edildi.