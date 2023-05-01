Moldovalı muhalif siyasetçi, Kişinev Havaalanı'nda gözaltına alındı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:56

Güncelleme: 01.05.2023 - 12:56

Moldova'da muhalefet partisi Shor'un başkan yardımcısı Marina Tauber'in, Kişinev Havaalanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Gözaltı işlemi, Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından bugün verilen ve zanlının kendisine uygulanan önleyici tedbirlerin koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen bir emre dayanılarak gerçekleştirilmiştir" denildi.

Savcılık, Tauber'in İstanbul aktarmalı olarak Tel Aviv'e uçmak istediğini açıkladı.

Tauber, gözaltının siyasi nitelik taşıdığına dikkat çekerek, "Yetkililer, o kadar korkuyorlar ki beni tutuklamak istiyorlar, savcılardan özgürlüğümü kısıtlayan tedbirin değiştirilmesi talebi geldi, çünkü ben aktifim, onlarla aynı fikirde değilim, vatandaşlar için mücadele etmeye devam ediyorum, onları eleştirmeye devam ediyorum - bu böyle olacak. Kısıtlama tedbirinin değiştirilmesi için bir mahkeme duruşması yapılacağını bilmiyordum" dedi.

"HİÇBİR BASKI BENİ DURDURAMAZ"

Savcılığın bugün Tauber'in adli kontrol ya da ev hapsine geri dönmesi için bir duruşma talebinde bulunduğunu belirtildi. Bu durumda Tauber, ülkeyi terk edemeyecek.

Tauber, "Hiçbir tutuklama ve baskı beni durduramaz, spekülasyonları önlemek için kamuoyuna seslenmek ve bugün ayrılmayı planladığımı söylemek istiyorum, bu seyahat uzun zaman önce planlanmıştı, bir doktor ziyaretine ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Temmuz ayında Moldova yolsuzlukla mücadele savcılığı, Shor aktivistlerini ve destekçilerini "yasadışı finansman" sağladıkları gerekçesiyle aramıştı. Bunun üzerine Parlamento, Tauber'in dokunulmazlığını kaldırdı, ardından da tutuklu kalmasına karar verdi. Eylül ayında Tauber, ev hapsine alındı.

Ekim ayı sonunda Kişinev'deki bir bölge mahkemesi, Tauber'in ev hapsinden adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Tauber'in, kitlesel bir protestoya katılmasının ardından savcılar, mahkemeden Tauber'in 30 gün süreyle ev hapsine alınmasını talep etti ve bu talep kabul edildi. Aralık ayı başında Kişinev'deki bir bölge mahkemesi, Tauber'in tutukluluk süresini 20 gün daha uzattı.

Şubat ayında Tauber'in seyahat kısıtlamaları kaldırıldı, herhangi biriyle iletişim kurma hakkı geri verildi ve mahkeme, Tauber'e pasaportunun iade edilmesine karar verdi.

Shor partisi, 18 Eylül'den bu yana Kişinev'de ucu açık bir protesto düzenliyor. Protestocular gaz, diğer enerji ve gıda fiyatlarındaki eşi benzeri görülmemiş artışın yanı sıra yüksek enflasyon ve düşen yaşam standartlarına karşı eylem gerçekleştiriyor. Protestocular yetkilileri krizle baş edememekle suçluyor.