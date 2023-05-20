Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Moskova'nın, Kişinev'deki darbe planı engellendi

Yayınlanma: 20.05.2023 - 10:43

Güncelleme: 20.05.2023 - 11:19

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sandu, Moldova güvenlik güçlerinin "hükümetlerine yönelik bir darbe girişimini önlemeyi başardığını" iddia etti. Ancak, darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Rusya'nın, Moldova'da hükümetini devirmek için planlar hazırlamaya devam ettiğini öne sürdü

Sandu, "Bu bahar için hazırlanan hükümet değişikliği senaryoları, kısmen istihbarat birimlerimizin uyanık olması nedeniyle gerçekleşmedi. Eminim ki şu anda başka planlar hazırlanıyor. Bence bu planlardan vazgeçilmedi, çünkü Kremlin'in niyeti açık: Kişinev'deki hükümeti Rusya yanlısı bir hükümetle değiştirmek ve Moldova'yı Ukrayna'ya karşı kullanmak istiyorlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

2022 yılında resmi olarak Avrupa Birliği (AB) aday üyelik statüsü verilmesinin ardından, Moldova makamları Rusya'yı, ülkelerinde Rusya yanlısı bir hükümet kurmak amacıyla hibrit savaş yürütmekle suçladı.

Önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, ardından Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve beraberinde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby "darbe planı" iddialarını doğruladı. Ancak iddia edilen istikrarı bozma ve hükümeti devirme çalışmalarına ilişkin somut kanıtlar ortaya konamadı.

Sandu daha önce de ülkede anayasal düzeni değiştirmeye yönelik girişimlerin hazırlandığını söylemiş ve parlamentoyu güvenlik mevzuatını sıkılaştırmaya çağırmıştı.