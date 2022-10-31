Moldova'da hükümet karşıtı protestolar şiddetini artırıyor

31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:12

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen gösteriyle hükümet protesto edildi.

Moldova Bilimler Akademisi'nin önünde toplanan binlerce kişi şehir merkezine doğru yürümeye çalıştı.

Yürüyüşü engellemeye çalışan polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Doğal gaz, elektrik ve diğer ürünlerin fiyatının artmasını protesto eden göstericiler, Moldova hükümetinin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini istedi.

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösteri esnasında 28 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, durumu istikrarsızlaştırmakla şüpheli 51 kişi de gösteri öncesinde gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

PROTESTOLAR 1 AYDAN BU YANA SÜRÜYOR

Eylül ortasında başlayan gösteriler, Moldova Parlamentosunda yer alan Şor Partisi tarafından düzenleniyor.

Gösterilerde, daha önce Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binalarının önünde kurulan çadırlar polis tarafından kaldırılmıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkedeki protesto gösterilerinde yasaların ihlal edildiğini ve polisin toplumsal düzeni sağlaması gerektiğini söylemişti.