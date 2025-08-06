Moskova’da 3 saatlik savaş zirvesi: Putin ve Trump’ın özel temsilcisi görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Witkoff’un başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda görüştüğü bildirildi.

Gündeminin Ukrayna savaşı olduğu görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

Moskova ziyaretinde Witkoff’a eşlik eden Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, “Witkoff’un Moskova ziyaretinin başarılı geçmesi yönündeki nazik dilekler için herkese teşekkür ederim. Diyalog galip gelecektir” ifadelerini kullandı.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos’a işaret etmişti.

Rusya’nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.