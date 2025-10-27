Moskova’da gökyüzü yeşile büründü: Meteor anı kamerada

Rusya’nın başkenti Moskova semalarında gece saatlerinde parlak yeşil bir ışık huzmesi gözlemlendi.

27 Ekim 2025 gecesi kameralara yansıyan olayda, göktaşına benzeyen parlak bir cisim, atmosfere girerek kısa süreliğine gökyüzünü yeşile boyadı.

Sabah saatlerinde işe giden çok sayıda Moskova sakini, gökyüzündeki bu olağanüstü ışık gösterisine tanıklık etti.

“YEŞİL ALEV TOPU”

Uzmanlar, cismin yüksek hızda atmosfere giren bir meteor olduğunu belirtti. Göktaşının bıraktığı yeşil iz ve kıvılcımlar, 2013 yılında Rusya’nın Çelyabinsk kentinde yaşanan ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan meteor olayıyla benzerlik gösterdi.

Jeolog Sergio Almazan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Moskova üzerindeki görüntüler, büyük bir alev topu (fireball) olayına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÇELYABİNSK OLAYI HATIRLANDI

2013 yılında atmosfere saniyede 30 kilometre hızla giren Çelyabinsk meteoru, camları patlatan basınç dalgası nedeniyle yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Bu son olayda herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmezken, uzmanlar benzer olayların tekrarlanabileceğini ve “uzaydan gelecek tehditlere karşı erken uyarı sistemlerinin” önem kazandığını hatırlattı.

Bilim insanlarına göre meteorun yaydığı yeşil ışık, yapısında bulunan nikel elementinden kaynaklanıyor. Bu renk, özellikle atmosferdeki yanma sırasında belirgin hale geliyor ve amatör astronomların dikkatini çekiyor.

Göktaşının atmosferde yanarak kıvılcımlara ayrıldığı görüntüler, tipik bir “fireball” (alev topu) davranışına işaret ediyor.

Olayın sosyal medyada hızla yayılması, halkın uzay olaylarına olan ilgisini artırırken, bazı uzmanlar Rusya’daki jeopolitik gerilim ortamında bu tür doğa olaylarının yanlış yorumlanabileceği uyarısında bulundu.

Meteorun görüntülenmesi, astronomların yörünge analizleri ve atmosfer etkileşimleri üzerine yeni veri toplamasını da sağlayacak.