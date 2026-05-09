Moskova’da görkemli Zafer Günü geçidi: Kuzey Kore askerleri ilk kez Kızıl Meydan’da

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 81. yılı dolayısıyla Kızıl Meydan’da askeri geçit töreni düzenlendi.

Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra çok sayıda yabancı lider katıldı.

Geçit töreni, Rus bayrağı ile Sovyet askerlerinin 1945 yılında Reichstag’a diktiği tarihi Zafer Sancağı’nın Kızıl Meydan’a taşınmasıyla başladı.

Töreni Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov denetlerken, geçide Rus Kara Kuvvetleri Komutanı Andrey Mordviçev komuta etti.

KUZEY KORE ASKERLERİ İLK KEZ KATILDI

Bu yılki törenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Kuzey Kore askeri birliğinin ilk kez Moskova’daki askeri geçitte yer alması oldu.

Kızıl Meydan’dan geçen birlikler arasında Rus ordusunun farklı kuvvetlerinden askeri öğrenciler, “özel askeri operasyon” olarak tanımlanan Ukrayna savaşında görev yapan yaklaşık bin Rus askeri ve 17 “Rusya Kahramanı” unvanlı asker de yer aldı.

Geçitte ayrıca insansız sistem birlikleri de yer aldı. Rus televizyonları canlı yayın sırasında Ukrayna’daki savaş görüntülerini ve Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin komuta merkezlerinden görüntüler paylaştı.

ÇOK SAYIDA YABANCI LİDER MOSKOVA’DAYDI

Zafer Günü etkinliklerine;

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko,

Slovakya Başbakanı Robert Fico,

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,

Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith’in de aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı lider katıldı.

PUTİN’DEN “NAZİZM” MESAJI

Tören kapsamında konuşan Putin, İkinci Dünya Savaşı tarihinin “çarpıtılmasına” ve Nazizmin yüceltilmesine karşı sert mesajlar verdi.

Putin, “Nazileri ve iş birlikçilerini yüceltme girişimleri kabul edilemez. Milyonlarca insanın ölümünden sorumlular” dedi.

Rus lider ayrıca, Sovyet halkına karşı işlenen suçların asla unutulmaması gerektiğini belirterek, “Bu suçların zaman aşımı yoktur” ifadelerini kullandı.

“IRKÇILIK VE ÜSTÜNLÜK İNANCI FELAKET GETİRİR”

Putin konuşmasında Nazi Almanyası’nın 1941’de Sovyetler Birliği’ne saldırısının 85. yılına da dikkat çekti.

“Üstünlük inancı, ırkçılık ve başka halkların kimliğini inkâr etmenin ne kadar korkunç sonuçlar doğurabileceğini tarih gösterdi” diyen Putin, dünya düzeninin halkların kültürel çeşitliliğine ve kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermesi gerektiğini savundu.

Askeri geçit töreni, savaş uçaklarının Moskova semalarındaki gösteri uçuşuyla sona erdi.

Rus savaş uçakları Su-30SM ve MiG-29’lardan oluşan akrobasi ekipleri “Kubinka Diamond” gösterisini gerçekleştirirken, Su-25 saldırı uçakları Rus bayrağının renklerinde duman bırakarak töreni tamamladı.