Moskova ile pazarlık hızlandı
Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme ihtimalinde dikkatler Rusya ile ilişkilerdeyken sahada askeri ve siyasi hareketlilik artıyor.
DW’nin haberine göre Esad yönetimi kaynakları, Türkiye’nin operasyon yapma ihtimali ile Şam ile Suriye’nin kuzeyindeki törer örgütü YPG arasındaki diyalog sürecinin hızlandığını, son bir hafta içinde taraflar arasında Rusya’nın arabuluculuğunda birçok görüşme yapıldığını belirtti.
SDG'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Türkiye’nin TSK destekli muhalif “Suriye Milli Ordusu” üzerinden harekâta hazırlandığı iddiaları gündeme gelirken diğer taraftan Rusya destekli Suriye ordusunun tatbikat görüntüleri gündeme yansımıştı. Riyad’a yakın Şarku’l Avsat gazetesinin haberinde ise törer örgütü YPG’nin ana unsurunu oluşturduğu SDG’den bazı kaynaklar, Rusya’nın kendilerine “Türkiye’nin operasyonlarını kabul etmeyeceklerine dair güvence verdiğini” öne sürdü.
PENTAGON’DAN IŞİD’Lİ ÇIKIŞ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü
John Kirby ise önceki günkü basın toplantısında,
Türkiye’nin olası bir operasyonuna yönelik soruya “Suriye’de hem kendimizin hem de müttefikimiz SDG’nin odak noktasını IŞİD’e karşı savaş
üzerinde tutmak istiyoruz. Türkiye’nin eylemleri
hakkında spekülasyon yapamam. Ama açıkçası
kimseden koalisyon içindeki kabiliyetimizi saptıracak herhangi bir eylem görmek istemiyoruz”
yanıtını verdi. Londra merkezli Middle East Eye
sitesi geçen salı, “Türkiye ve Rusya’nın, TSK’nin
YPG’yi Kobani’den çıkarmaya yönelik olası operasyon için görüştüğü” iddiasını aktarmıştı.
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