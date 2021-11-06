Moskova ile pazarlık hızlandı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 01:12

DW’nin haberine göre Esad yönetimi kaynakları, Türkiye’nin operasyon yapma ihtimali ile Şam ile Suriye’nin kuzeyindeki törer örgütü YPG arasındaki diyalog sürecinin hızlandığını, son bir hafta içinde taraflar arasında Rusya’nın arabuluculuğunda birçok görüşme yapıldığını belirtti.

SDG'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye’nin TSK destekli muhalif “Suriye Milli Ordusu” üzerinden harekâta hazırlandığı iddiaları gündeme gelirken diğer taraftan Rusya destekli Suriye ordusunun tatbikat görüntüleri gündeme yansımıştı. Riyad’a yakın Şarku’l Avsat gazetesinin haberinde ise törer örgütü YPG’nin ana unsurunu oluşturduğu SDG’den bazı kaynaklar, Rusya’nın kendilerine “Türkiye’nin operasyonlarını kabul etmeyeceklerine dair güvence verdiğini” öne sürdü.

PENTAGON’DAN IŞİD’Lİ ÇIKIŞ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise önceki günkü basın toplantısında, Türkiye’nin olası bir operasyonuna yönelik soruya “Suriye’de hem kendimizin hem de müttefikimiz SDG’nin odak noktasını IŞİD’e karşı savaş üzerinde tutmak istiyoruz. Türkiye’nin eylemleri hakkında spekülasyon yapamam. Ama açıkçası kimseden koalisyon içindeki kabiliyetimizi saptıracak herhangi bir eylem görmek istemiyoruz” yanıtını verdi. Londra merkezli Middle East Eye sitesi geçen salı, “Türkiye ve Rusya’nın, TSK’nin YPG’yi Kobani’den çıkarmaya yönelik olası operasyon için görüştüğü” iddiasını aktarmıştı.

