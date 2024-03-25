Moskova katliamcısının İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:59

Güncelleme: 25.03.2024 - 14:59

Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna terör saldırısını düzenleyen ve 130'dan fazla kişinin ölümüne neden olan teröristlerden birinin, daha önce İstanbul'u ziyaret ettiği bildirildi.

Rus basını, Şemsuddin Fariduni adlı IŞİD'li teröristin sosyal medya hesabındaki Türkiye ziyaretine dair fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Teröristin, 23 Şubat'ta Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarda Aksaray'ı gezdiği ve Fatih Camii'ne gittiği görüldü.

Moskova'daki Basmanny bölge mahkemesinde yargılanan ve saldırıya ilişkin suçlamaları kabul eden Fariduni, 22 Mayıs'a kadar gözaltında tutulacak.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da 130'dan fazla kişinin ölümüne yol açan konser salonu saldırısının ardından iki teröristin Türkiye'den Rusya'ya gittiği iddiaları üzerine Rus basını ayrıntıları ortaya çıkardı.

Rus basını Izvestiya, saldırganları "klasik anlamda örgütlü bir terörist hücre olarak adlandırmanın zor olduğunu, bunun bir yapı çerçevesinde var olmadığını, ancak saldırıdan tam anlamıyla birkaç hafta önce oluştuğunu" yazdı.

Izvestiya'ya konuşan bir kaynak, "saldırganlardan ikisinin Türkiye'de bulunurken talimatlar aldığını, geri kalanların ise zaten Rusya topraklarında işe alındığını" söyledi.

İzvestiya, bu saldırı için "daha önce radikal İslam'a bağlılığını görmemiş kişilerin seçildiğini, böylece istihbarat teşkilatlarının ajanlık ağlarının yardımıyla hazırlık aşamasında bir terör saldırısını önlemenin daha zor olduğunu" yazdı.

Rus basınına konuşan başka bir kaynak ise, "saldırıdan önce iki teröristin Türkiye'yi ziyaret ettiği gerçeğinin özellikle dikkat çekici" olduğunu vurguladı.

İzvestiya'ya konuşan kaynak, "Türkiye'de şu anda Rusya'da gıyaben mahkum edilen ve aranan Vahhabi vaizler yaşıyor, örneğin Abdullah Kosteksky ve Ebu Ömer Sasitlinsky. Orada her şey yolunda, vaaz verdikleri kendi medya merkezleri var" dedi.

İzvestiya, "Soruşturmanın sahip olduğu ön veriler, Çiğdem'deki saldırının faillerinin yaklaşık 3-4 hafta önce tanıştıklarını ve bundan önce kamusal alanda, sosyal ağlarda, radikal islamcı gruplarla ilişkilerine dair herhangi bir kanıt bırakmadıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İzvestiya, FSB tarafından yakalanarak video kaydında sorgulanan saldırganlardan biri olan 25 yaşındaki Şemsuddin Fariduni'ye dikkat çekti.

İzvestiya, Şemsuddin Fariduni hakkında şunları kaydetti:

"Sorgulama görüntülerinde saldırganlardan biri olan 4 Mart'ta Türkiye'den Rusya'ya geldiğini söyledi, kendisini Şemsuddin Fariduni olarak tanıttı. En son 7 Mart'ta Crocus City Hall'da göründü. O gün İtalyan tenor Alessandro Safina'nın konseri vardı. Terörist, yanlışlıkla bir fotoğrafçının çektiği fotoğraflara yakalandı. Muhtemelen bu ziyaret sırasında binanın düzenini, muhafız karakollarının yerini inceledi ve kaçış yollarını aradı."

ŞEMSUDDİN FARİDUNİ

Saldırının ardından Bryansk bölgesindeki Hatsun köyü yakınlarında tespit edilip durdurulan bir aracın içinde iki saldırgan tespit edilmişti.

Aracın içinden çok sayıda silah, mühimmat bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan saldırganlardan birinin ilk sorgulama videosu, Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan tarafından yayınlandı.

Kendini Şemsuddin Fariduni olarak tanıtan terörist, 4 Mart'ta Türkiye'den geldiğini ileri sürdü.

Terörist, şiddet eylemlerini gerçekleştirmesi için kendisine 5 bin 400 dolar teklif edildiğini açıkladı.