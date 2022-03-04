Moskova-Kiev görüşmelere devam ederken gözler Rus çıkarma gemilerinin hareketinde

04 Mart 2022 Cuma, 04:00

Kiev-Moskova, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde dün ikinci tur görüşmeler için masaya oturdu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında ikinci haftaya girilirken insani kriz tablosu da her geçen dakika ağırlaşıyor. Rusya güçlerinin kuzey, doğu ve güneyden Ukrayna’ya yönelik kuşatması devam ediyor. Barışa yönelik umutlar çerçevesinde ise dün gözler iki ülke heyetlerinin Belarus’un Polonya sınırında yer alan Brest kentindeki buluşmasındaydı.

Görüşmenin ardından Ukrayna heyetinden bir yetkili, istenilen boyutta ateşkese yönelik sonuç çıkmadığını ancak insani krize ilişkin konuların ele alındığını söyledi. Bu çerçevede belli bölgelerde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkese varılması ve insani koridorun oluşturulması, ayrıca tarafların bir daha görüşmesi konusunda uzlaşıldığı savunuldu. Rusya heyetinden bir yetkili ise ikinci turda belirli bir ilerleme sağlandığını kaydetti. Görüşmede, çatışmanın siyasi sürecinin geleceğini de ele aldıklarını söyledi.

TÜRKİYE VURGUSU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise dün düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e görüşme teklifini yineledi. Bunun savaşı bitirmek için tek yol olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyaretinde Putin ile görüşmesinde gündeme yansıyan uzun masaya atıfla, “Otur benimle müzakere et, ama 30 metreden değil. Isırmam. Neden korkuyorsun?” dedi. Zelenski, Türkiye ile yakın ilişkilere de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya pek çok açıdan yardım ettiğini belirtti.

Putin ise ulusa sesleniş konuşmasında “Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim” dedi. Ukrayna’daki milliyetçi ve neo-Nazi grupların sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını savundu. Rus ordusunun belirlenen hedeflere ulaştığını belirten Putin, “Özel harekât programa göre devam ediyor” dedi. Ukrayna’yı, yabancıları ülkeden ayrılmalarını engelleyerek “rehin almakla” da suçladı.

Putin, bu açıklaması öncesinde ise AB dönem başkanı Fransa’nın Cumhurbaşkanı Macron’la görüştü. Kiev ile görüşmelerde kendilerinin asgari taleplerde bulunacağını ancak sonuç alınamaması halinde, taleplerinin artacağını söyledi. Rus liderin ifadeleri, anlaşma olmaması halinde, Rusya’nın Kiev ve Odessa’ya geniş kapsamlı saldırılara hazırlandığı olarak yorumlandı. Macron ise Putin ile görüşmeye ilişkin olumsuz bir tablo çizdi. “Daha kötüsü gelecek” diyen Macron, Putin’e “büyük bir hata yapıyorsun dediğini” aktardı. Putin’in amacının Ukrayna’nın tamamının kontrolünü almak olduğunu savundu.

İki ülke heyetlerinin görüşmesi öncesinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış masasında öncelikli konunun, Ukrayna’nın daimi tarafsız devlet statüsüne kavuşması olacağını belirtti. Bu çerçevede Ukrayna’ya güvenlik garantisinin verilmesinin görüşüleceğini ancak konunun, Ukrayna’da Rusya açısından sakıncalı olan silahların imha edilmesi konusuyla beraber ele alınacağını kaydetti.

HERSON’U ELE GEÇİRDİLER

Rus ordusunun Ukrayna’nın güney yönünde hareketleri de yoğunlaşmış durumda. Odessa’nın Rusların bir sonraki hedefi olduğu yorumları yapılıyor. Rusya’nın sekiz yıl önce Ukrayna’dan yasadışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nda önceden konuşlanmış olan Rus kuvvetleri, savaşın ilk gününden itibaren, Azak Denizi kıyısı boyunca doğuya ve Karadeniz boyunca batıya ilerleme çabasına girmişti.

Rus kuvvetlerinin dün Kırım’ın hemen kuzeyinde yer alan Herson ilinin merkezi olan Herson şehrini tamamen ele geçirdiği duyuruldu. Böylelikle, savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir il merkezi işgale uğradı. Rus birlikleri ardından, batı yönündeki komşu il merkezi Nikolayev’e yüklendi. Burada şehrin kenar mahallelerine kadar gelen Rus güçlerinin, direniş sonucunda geri çekildikleri kaydediliyor. Ancak Ukraynalı yetkililer, Nikolayev’in batısında yer alan ve başlıca liman şehri Odessa’nın açıklarında Rus çıkarma gemilerinin görüldüğünü ve Kırım Yarımadası’ndaki limanlarda, çok sayıda Rus gemisinin toplandığının tespit edildiğini belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun öncelikli hedeflerinden birinin Odessa ve çevresini ele geçirerek hem Ukrayna’nın Karadeniz’le bağlantısını kesmek hem de Odessa’nın yakınlarında bulunan Moldova’da Rus yanlısı ayrılıkçı grubun yaşadığı Transdinyester bölgesine doğrudan kara bağlantısı sağlamak olduğunu söylemişti.

TÜRK GAZETECİLERE SALDIRI

Ukrayna’da CNN TÜRK ekibinin bulunduğu araç dün akşam saatlerinde, Kiev yakınlarında saldırıya uğradı. Kurşunların aracın lastiklerine isabet ettiği belirtildi. Bir süre ulaşılamayan muhabir Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı daha sonra güvende olduklarını açıkladı.

"RUSLARIN MALLARINA EL KONULABİLİR"

Başkent Kiev’de kaygılı bir bekleyiş egemen. Yaklaşık 15 bin kişinin metro istasyonlarına sığındığı belirtiliyor. Süpermarketlerde bomboş raf manzaları görülüyor. Öte yandan ateş sürüyor. Ukraynalı yetkililer, Harkov’daki 34 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ülkenin kuzeyindeki Çernihiv bölgesine düzenlenen Rus saldırısında da en az 38 kişinin öldüğü duyuruldu. Kiev yönetimi önceki gün, saldırıların başlamasından bu yana en az 2 bin sivilin yaşamını yitirdiğini, hastane ve evlerin bombaların hedefi olduğunu belirtmişti.

Bu arada, Ukrayna parlamentosu Rus devleti ve vatandaşlarına ait mallara el konulmasını içeren ön tasarıyı onayladı. Karar oylama için Güvenlik Konseyi’ne gönderildi.