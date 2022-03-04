Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

04 Mart 2022 Cuma, 00:47

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunda 9. güne girilirken Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki ordu birliklerinin görüntülerini paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin uçuşa yasak bölge talebi ABD'den olumsuz yanıt alırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonun durmayacağını söyledi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus’taki Belovejskaya Ormanı yakınlarında bugün ikinci kez bir araya geldi. Görüşmede müzakerelerin davamı kararı çıkarken, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin diğer konuların yanında, çatışmanın gelecekteki siyasi çözümünü de görüştüğünü belirtti.

Medinskiy, Belarus’ta yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Görüşmede, askeri, uluslararası ve insani olmak üzere üç sorun bloku ve çatışmanın gelecekteki siyasi çözümünü görüşüldü” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ulusal güvenlik konseyi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Rus lider açıklamasında "Ukrayna’da yaşayanların bir kısmının korkutulmuş olması, birçoğunun milliyetçi propagandayla kandırılması ve birilerinin de bilinçli olarak Banderacıların, Büyük Vatan Savaşı sırasında Hitler’in yanında savaşan diğer Nazi uşaklarının, yolundan gitmesine rağmen Ruslar ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

3. TUR MÜZAKERE GELECEK HAFTA BAŞI

Öte yandan iki ülke arasındaki müzakerelerin 2. oturumundan da net bir sonuç çıkmadı. Heyetler kısa süre içinde 3. oturumun yapılması konusunda mutabık kaldı.



Belarus Devlet Ajansı Belta'nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı olan Mykhailo Podolyak'a dayandırdığı haberine göre, müzakerelerin üçüncü turu, gelecek haftanın başında yapılacak.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 3 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

00.20: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Donetsk ve Luhansk birliklerinin bazı yol ve kentlerde kontrolü sağladığını aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun da bazı bölgelerde de ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Ukrayna’ya batılılar tarafından paralı askerlerin gönderildiğini iddia eden Konaşenkov, “Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerler, Rus ekipman ve malzeme konvoylarının yanı uçaklara sabotaj ve saldırılar düzenliyor. Yabancı paralı askerlerin tüm saldırıları, Batı'nın Kiev rejimine sağladığı silahlar kullanılarak gerçekleştiriliyor” dedi.

00.05: ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi. Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukrayna'ya bilgi ve istihbarat sağlamaya devam ediyoruz. Bunun devam etmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Kongre üyelerinin bu bilgi paylaşımını engellediği haberleri de doğru değil" ifadesini kullandı.

23.19: Ukrayna'dan 9 bin 653 Türk vatandaşı tahliye edildi

Ukrayna'dan yola çıkan 406 kişi ile beraber tahliye edilen toplam Türk vatandaşı sayısı 9 bin 653 oldu.

23.04: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor

Sputnik'in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın, bu hafta Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı ziyaret edeceği açıklandı.

22.14: Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu

21.50: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan, Zaporizhzhya Nükleer Santrali yakınında Rus güçlerinin ateş açtığını açıkladı. Ayrıca, Rus ordusunun Kiev merkezine 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

21.43: Beyaz Saray, (Zelenski'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını bildirdi.