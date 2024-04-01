Moskova saldırısında yeni gelişme: 4 gözaltı
Rusya’nın Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alınırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), zanlıların saldırıyı finanse ettiğini belirtti.
Rusya’nın Moskova bölgesinde konser salonuna 22 Mart’ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor.
Ülkenin güneyindeki Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde dün 4 kişi daha gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, saldırının finansmanında yer aldıkları vurgulanan zanlılardan birinin saldırganlara bizzat silah sağladığını itiraf etiği aktarıldı.
Rus yetkililer, gözaltına alınan şahısların uyrukları ile ilgili açıklama yapmadı.
Rusya’nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk’ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti. Saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmişti.
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