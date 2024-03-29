Moskova saldırısında yeni gelişme: Tacikistan’da 9 gözaltı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 14:09

Güncelleme: 29.03.2024 - 14:09

Tacikistan’da, Rusya’da konser salonuna gerçekleştirilen saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tacikistan Devlet Güvenlik Komitesi, saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, 9 şüphelinin de Pazartesi günü Vakhdat kentinde gözaltına alındığı ve başkent Duşanbe’ye getirildiği aktarıldı.

Rusya’da 22 Mart’ta konser salonuna düzenlenen saldırıda 143 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla ilgili Rusya’da 8 kişi tutuklanmıştı.