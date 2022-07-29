Moskova'da 16 katlı binada yangın: 8 ölü, 4 yaralı
Rusya’nın başkenti Moskova’daki 16 katlı bir binanın ilk katında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yangının elektrik sistemindeki arızadan kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.
Moskova’nın güneyindeki Alma-Atinskaya Caddesi’nde bulunan 16 katlı bir binanın hostel olarak kullanılan ilk katında gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye acil durum ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 200 kişi binadan tahliye edildi.
Acil Durumlar Bakanlığı'na göre yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
ALARM SİSTEMİ ÇALIŞMADI
Hayatını kaybedenlerin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Moskova acil durum yetkilisi Andrey Rumyantsev, insanların camlarda metal korumalar olduğu için binadan kaçamadıklarını aktardı. Rumyantsev, binada alarm sistemi olduğunu, ancak bazı nedenlerden dolayı çalışmadığını vurguladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Geçen ay hostel sahibinin müfettişler tarafından birden fazla güvenlik ihlali konusunda uyarıldığını kaydeden Rumyantsev, hostelle ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.
Toplam 150 metrekarelik alanda etkili olan yangın saatler sonra söndürüldü. Yangının elektrik sistemindeki arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.
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