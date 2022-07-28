Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yangına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 19:29
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.


Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

"CAN ACITAN GÖRÜNTÜLER"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yangına tepki göstererek "Can acıtan görüntüler. Marmaris yine yanıyor" ifadelerine yer verdi.


muğla Marmaris Yangın

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