Yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı
İstanbul Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında görevli olan bekçiye otomobil çarptı. Sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.
Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde; saat 00.00 sıralarında geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın için geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında cadde üzerinde görevli olan bekçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NY 3107 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Olay yerinde görevli olan acil servis ekibi hemen bekçiye müdahale etti. Yaralı bekçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
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