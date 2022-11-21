Moskova'da çiçek deposu yandı: 7 kişi öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da, tren istasyonuna yakın bir depoda yangın çıktı. Yangın sonucunda yedi kişi yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:36
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir çiçek deposunda çıkan yangında yedi kişi yaşamını yitirdi.

Tass'ın haberine göre, Rusya Acil Durum Bakanlığı, "çiçek deposunda çıkan yangının enkazından yedi ceset çıkarıldı" açıklaması yaptı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekip, yangının sebebi için "yangın standartlarının ihlali" ifadesinde bulundu.

Bir acil durum yetkilisi TASS'a yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangına arızalı bir elektrikli ısıtıcı ve elektrik kesintisinin neden olmuş olabileceğini söyledi.


Moskova Rusya depo Yangın

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