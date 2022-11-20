Rusya: Ukrayna'da "Motor Sich" fabrikasında uçak motorlarının yapıldığı tesisi yok ettik
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki "Motor Sich" fabrikasında uçak motorlarının yapıldığı tesisin imha edildiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Ukrayna güçlerinin, Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü belirten Konaşenkov, buradaki çatışmalarda yaklaşık 120 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Konaşenkov, çok sayıda askeri teçhizatın da yok edildiğini iddia ederek, "Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki 'Motor Sich' adlı savunma fabrikasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait uçak motorlarının montajının yapıldığı tesis, yüksek hassasiyetli silahla Rusya Hava Kuvvetlerince yok edildi" dedi.
2 ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ile 4 M777 obüsünün imha edildiğini de kaydeden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının da düşürüldüğünü aktardı.
Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 333 uçak, 177 helikopter, 2 bin 538 insansız hava aracı, 388 hava savunma füze sistemi, 6 bin 729 tank ve zırhlı araç, 899 çok namlulu roketatar, 3 bin 604 obüs ve havan topu, 7 bin 293 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.
Ukrayna ordusunun, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılar düzenlediğini ve toplam 25 top fırlattığını ifade eden Konaşenkov, radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunu belirtti.
Konaşenkov, saldırı sonucu santralde oluşan hasarın tespit edileceğini kaydetti.
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