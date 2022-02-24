Moskova'da polisten savaş karşıtlarına sert müdahale
Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova’da protesto gösterilerinin yasaklandığını hatırlatarak muhtemel bir protesto girişimine müdahale edileceğini açıklamıştı. Başkent Moskova'da polis, savaş karşıtlarına çok sert müdahale etti.
Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrasında ülkede güvenlik önlemleri arttırılırken, Rusya İçişleri Bakanlığı başkent Moskova’da yapılacak olan protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlığa bağlı Moskova Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Moskova şehri Merkez Müdürlüğü, yasal olmayan gösteri ve yasaların ihlallerine karşı uyarıyor” denildi.
PROTESTOLAR BAŞLADI
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ilk saatlerinde birçok kişi sosyal medya üzerinden Kremlin yönetimini eleştiren paylaşımlar yaparken çok sayıda Rus, savaş karşıtı tavır alınması ve protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu.
Gün içinde bireysel olarak savaş protestosu yapan kişiler, Moskova ve bazı kentlerde ellerine aldıkları dövizlerle Kremlin’in kararını protesto etmeye başladı.
Polis ise Moskova'daki savaş karşıtlarına çok sert müdahalede bulunarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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