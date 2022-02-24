Moskova’da savaş karşıtı protesto gösterileri yasaklandı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova’da protesto gösterilerinin yasaklandığını hatırlatarak muhtemel bir protesto girişimine müdahale edileceğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrasında ülkede güvenlik önlemleri arttırılırken, Rusya İçişleri Bakanlığı başkent Moskova’da yapılacak olan protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurdu.
Bakanlığa bağlı Moskova Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Moskova şehri Merkez Müdürlüğü, yasal olmayan gösteri ve yasaların ihlallerine karşı uyarıyor” denildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ilk saatlerinde birçok kişi sosyal medya üzerinden Kremlin yönetimini eleştiren paylaşımlar yaparken çok sayıda Rus, savaş karşıtı tavır alınması ve protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu. Gün içinde bireysel olarak savaş protestosu yapan kişiler, Moskova ve bazı kentlerde ellerine aldıkları dövizlerle Kremlin’in kararını protesto etmeye başladı.
İlgili Haberler
- Barcelona'dan flaş Rusya kararı!
- Formula 1 pilotları Rusya Grand Prix'sine karşı çıkıyor
- Son Dakika: Rusya'dan AB ve ABD'ye yanıt
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Yıldız futbolcudan Putin'e sert sözler
- Almanya’da Rusya karşıtı protesto
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ukrayna' paylaşımı
- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dünyadan tepkiler
- ABD'den F-35 hamlesi
- Giresunsporlu Suleymanov kaza yaptı
- Ukrayna Yahudilerinden İsrail'e göç akını
- Meral Akşener'den 'Rusya' mesajı: 'Ruhsal bunalım'
- Rusya'dan Golan Tepeleri açıklaması
- Putin'den ilk açıklama!