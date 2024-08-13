Moskova'da Putin-Abbas zirvesi: 'Ortak bir pozisyona sahibiz...'

Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:25

Güncelleme: 13.08.2024 - 16:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında bir araya geldi.

Filistin'de meydana gelen olayların Rusya'nın dikkatinden kaçmadığını söyleyen Putin, "Rusya'nın bugün ne yazık ki çıkarlarını savunmak, halkını elindeki silahlarla korumak zorunda olduğu herkes tarafından bilinmektedir, ancak Ortadoğu'da, Filistin'de olup bitenler bizim tarafımızdan da kesinlikle gözden kaçmıyor" dedi.

Putin, Rusya'nın genel olarak Arap dünyası ve özel olarak da Filistin ile köklü ve derin bağları olduğunu ve bu bağlara büyük değer verdiğini vurgulayarak, Rusya'nın her zaman Filistin-İsrail çatışmasının barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu vurguladı.

Putin, "Ve anlıyoruz ki, siz (Abbas) ve ben ortak bir pozisyona sahibiz, bu sorunun kökleri çok eskilere dayanıyor ve daha önce uluslararası örgütler düzeyinde, özellikle de BM düzeyinde, bağımsız bir Filistin devletinin oluşumu ve kurulmasıyla ilgili alınan kararların göz ardı edilmesiyle bağlantılı" diye konuştu.

Putin ayrıca, Rusya'nın bu konudaki tutumunun "değişmez" olduğunu belirterek, "Uzun zaman önce formüle edilmiştir ve fırsatçı bir nitelik taşımamaktadır, bölgede kalıcı, güvenilir, istikrarlı bir barışın sağlanması için tüm BM kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü bir Filistin devletinin kurulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.