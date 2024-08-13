Rusya’da tarihi görüşme: Putin ve Abbas’tan Filistin’e insani yardım çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Rusya’da bir araya geldi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Mahmud Abbas resmi bir ziyaret için Rusya'da. Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki görüşmeler Rusya Devlet Başkanının Novo-Ogaryovo'daki konutunda gerçekleşiyor” denildi.
Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi’nden Abbas’ın ziyareti ile ilgili olarak, “Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığını durdurmanın ve savaştan zarar gören bölgeye insani yardımların derhal ulaştırılmasını kolaylaştırmanın yollarını görüşmek üzere bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek” ifadeleri kullanıldı.
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