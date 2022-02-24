Barcelona'dan flaş Rusya kararı!

Barcelona yaptığı açıklamada THY Euroleague'de oynanması planlanan Zenit maçı için Rusya'ya gidilmeyeceğini açıkladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan seyahatin iptal edildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 18:12
Barcelona'dan flaş Rusya kararı!
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Barcelona Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de yarın oynanacak olan Zenit maçı için Rusya'ya bugün gerçekleştirilmesi planlanan uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Kulüp içerisinde yapılan toplantıların ardından bu kararın alındığı belirtildi.

Barcelona, Euroleague'deki normal fikstürde bu hafta cuma günü Zenit, pazar günü de CSKA Moskova ile maçlarının olduğunu vurguladı.



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