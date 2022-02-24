Barcelona'dan flaş Rusya kararı!

24 Şubat 2022 Perşembe, 18:12

Barcelona Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de yarın oynanacak olan Zenit maçı için Rusya'ya bugün gerçekleştirilmesi planlanan uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Kulüp içerisinde yapılan toplantıların ardından bu kararın alındığı belirtildi.

Barcelona, Euroleague'deki normal fikstürde bu hafta cuma günü Zenit, pazar günü de CSKA Moskova ile maçlarının olduğunu vurguladı.



