Moskova'da suikast girişimi: Park halindeki otomobilde patlama

Rusya’nın başkenti Moskova’da park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada bir Rus askeri personeli ile eşi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:49
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TASS haber ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, sabah saatlerinde Moskova’nın kuzeyinde park halindeki otomobilde patlama oldu.

Patlama, Ukrayna’da "özel askeri operasyona" katıldığı belirtilen Rus askeri personeli Andrey Torgaşov ve eşinin arabaya bindiği yaşandı. Patlamada yaralanan Torgaşov ve eşi hastaneye sevk edilirken, park yerindeki bazı araçlar da hasar gördü.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arabaya monte edilen belirsiz bir nesnenin patlatılması sonucu olayın meydana geldiğini bildirdi.

Volk, polisin patlamaya ilişkin soruşturmasının sürdürdüğünü ifade etti.


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