Rusya’dan güç gösterisi: Nükleer saldırı kapasiteli füzeyle tatbikat yapıldı!
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz’da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.
Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.
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