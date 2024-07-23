Rusya’dan güç gösterisi: Nükleer saldırı kapasiteli füzeyle tatbikat yapıldı!

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:36
Rusya’dan güç gösterisi: Nükleer saldırı kapasiteli füzeyle tatbikat yapıldı!
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz’da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.


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