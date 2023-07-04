Moskova'daki İHA saldırısı, uçuşların aksamasına neden oldu

Yayınlanma: 04.07.2023 - 13:05

Güncelleme: 04.07.2023 - 13:05

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'daki uçuşların İHA saldırısı nedeniyle aksadığını ve uçuşların Vnukovo Uluslararası Havalimanı'ndan yönlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık, saldırıda beş İHA'nın kullanıldığını ve başkent çevresinin hedef alındığını ancak tüm İHA'ların düşürüldüğünü ve can ya da mal kaybı olmadığını söyledi.

İHA saldırısının arkasında Ukrayna olduğunu ifade eden savunma bakanlığı, dört İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ve bir İHA'nın ise düşmeden önce elektronik olarak engellendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Kiev rejiminin uluslararası uçuşların yapıldığı bir havalimanı da dâhil olmak üzere sivil altyapının bulunduğu bir bölgeye saldırma girişimi yeni bir terör eylemidir" dedi.

Ukrayna söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.