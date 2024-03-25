Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 139’a yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk toplam 139’a çıktığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 23:08
Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 139’a yükseldi
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı ve Moskova’daki bir konser salonuna 22 Mart’ta gerçekleştirilen terör saldırısının ele alındığı toplantıda konuştu. Teröristlerin konser salonuna (TSİ) 19.58’de geldiklerini ve 20.11’de binayı terk ettiklerini anlatan Bastrıkin, yakalanan saldırganların suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Bastrıkin, “Saldırı sonucunda 139 kişi hayatını kaybetti, 75'inin kimliği bugün belirlendi. Ölenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Ölenlerin kimlik tespiti sürüyor.” dedi.

Aleksandr Bastrıkin, 182 kişinin de yaralandığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.


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