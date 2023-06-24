Moskova'daki tüm etkinlikler iptal edildi

Yayınlanma: 24.06.2023 - 11:41

Güncelleme: 24.06.2023 - 11:41

Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrıları sonrası Moskova alarma geçti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, terörle mücadele önlemlerinin başlatılmasının ardından Moskova'daki tüm kitlesel etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Sergey Sobyanin, "Şu anda Moskova'da terörle mücadele tedbirleri yürürlüktedir. Sonuç olarak, daha önce duyurulan tüm kitlesel etkinlikler iptal edilmiştir. Tüm şehir hizmetleri tamamen çalışır durumdadır ve herhangi bir hareket kısıtlaması yoktur. Moskova sakinlerine ve ziyaretçilerine bu durum karşısında gösterdikleri anlayış ve sakin tutum için teşekkür ediyorum" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE REJİMİ UYGULAMAYA KONULDU

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve Voronej bölgelerinde "terörle mücadele" rejimi uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, "Olası terör saldırılarını engellemek amacıyla Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele rejimi uygulamaya konulmuştur" denildi.

Terörle mücadele rejiminin, bu bölgelerde ilk kez uygulamaya konulduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.