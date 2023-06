Son Dakika... Putin'den ilk açıklama geldi: Rusya çetin bir mücadele veriyor

Yayınlanma: 24.06.2023 - 10:10

Güncelleme: 24.06.2023 - 10:14

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, "silahlı ayaklanma" çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, Rusya'nın geleceği için "çetin bir mücadele" verdiğini söyledi.

"Rusya geleceği için çetin bir savaş veriyor, Batı'nın tüm askeri ve enformasyon makinesi Rusya'yı hedef alıyor."

"Onların arasında hainler var. Onlar silahlı ayaklanmayı organize ettiler. Herhangi bir iç ayaklanma bize bir darbedir, halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Bunun cezası çok ağır olacaktır. Silahlı isyanı organize eden herkes cezasını alacak. Biz kanun önünde ve halkımızın önünde cevabını vereceğiz. Rostov’da durumumuz çok zordur. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu an bloke edildi. Şu an ben sadece askeri temsilci değil Rusya vatandaşı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım sözünü veriyorum. Yeter ki halkımızın güveni sağlansın. Yeter ki halkımıza silah kaldıran herkes cezasını çeksin. Bu hatadan dönün. Lütfen bu suçu işlemeyin."

Ayrıntılar geliyor...