Rusya'nın insansız su altı aracı Poseidon, denizde ilk testlerine başlıyor

Rusya'nın insansız su altı aracı Poseidon, denizdeki ilk testlerini bu yaz gerçekleştirecek.

Xinhua
Yayınlanma: 24.06.2023 - 09:00
Rusya'nın insansız su altı aracı Poseidon, denizde ilk testlerine başlıyor
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Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Cuma günkü haberine göre su altı aracının testleri, nükleer enerjiyle çalışan Belgorod denizaltısından yapılacak ve öncelikli olarak aracın nükleer motorunun performansı değerlendirilecek.

Rus Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Nikolay Yevmenov'a göre, Poseidon insansız sualtı aracı ile donatılmış nükleer enerjili deney denizaltısı Belgorod, 2023 yılında filoya katılacak.

Poseidon, nükleer motorla çalışan insansız bir sualtı aracı olup, öncelikli olarak nükleer torpido işlevi görecek ve potansiyel rakiplerin kıyılarına nükleer yük taşıma kabiliyeti olacak. 20 metre uzunluğunda ve 1,8 metre çapındaki su altı aracı 100 ton ağırlığında.


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