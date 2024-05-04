Moskova'dan iddia: NATO, Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:46

Güncelleme: 04.05.2024 - 13:48

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova'ya göre NATO'nun Rusya yakınlarındaki Steadfast Defender adlı genişletilmiş askeri tatbikatı, ittifakın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlandığını gösteriyor.

Zakharova, cumartesi günü NATO'nun Rusya'nın üyelerine karşı hibrid savaş yürüttüğü yönündeki son suçlamalarına karşı çıkarak bunları NATO'nun manevralarından dikkatleri başka yöne çekmek için tasarlanmış "yanlış bilgilendirme" olarak nitelendirdi.

"SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN BÜYÜK TATBİKAT"

NATO'nun Ukrayna'yı silah, istihbarat ve mali yardımla destekleyerek hibrid savaşa girdiğini savundu: "Şu anda NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirdiği en büyük tatbikat Rusya sınırları yakınında devam ediyor. Tatbikatta koalisyonun Rusya'ya karşı hibrid ve konvansiyonel silahlar da dahil olmak üzere bir dizi araç kullanarak gerçekleştireceği eylemler simüle ediliyor."

Zakharova bu gelişmelerin NATO'nun Rusya ile 'potansiyel bir çatışmaya' ciddi bir şekilde hazırlandığını kabul etmeyi zorunlu kıldığını belirtti.

Rusya ile Batı arasındaki gerilim, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'da askeri operasyonlara başlamasından bu yana keskin bir şekilde tırmandı.

Ocak ayında NATO 90,000 askerin katıldığı tatbikatları başlattığında, tatbikatları bir çatışma durumunda ABD'nin Avrupalı müttefiklerine yapacağı takviye için bir alıştırma olarak tanımladı.

Mayıs ayına kadar devam edecek olan tatbikatlar NATO'nun Soğuk Savaş döneminden bu yana gerçekleştirdiği en büyük çaplı tatbikatlar. Moskova buna karşılık olarak tatbikatları NATO'nun Soğuk Savaş pozisyonuna geri dönüşünün kesin bir göstergesi olarak ilan etti.