NATO Genel Sekreterliği yarışında Rutte, Erdoğan'ın desteğini istiyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığı için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 17:46
NATO Genel Sekreterliği yarışında Rutte, Erdoğan'ın desteğini istiyor
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Hollanda'nın başbakanı, bu ziyareti kendi lobisi için gerçekleştiriyor.

NOS'un haberine göre, Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki önemli pozisyonundan dolayı Erdoğan'ın desteğinin büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. 

Rutte, normal tarifeli bir uçakla İstanbul'a ulaştı.  Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ülkelerinden biri olması nedeniyle Erdoğan'dan destek almanın önemini vurguladı.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.



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