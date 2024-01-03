Mossad şefinden Filistinli annelere tehdit!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:51

Güncelleme: 03.01.2024 - 17:51

İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın şefi David Barnea, eski Mossad Başkanı Zvi Zamir'in cenaze töreninde konuştu. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin konuşan Barnea, 7 Ekim'deki saldırılara katılan herkesin kendi ölüm fermanını imzaladığını söyledi.

Hamas'a İsrail'e yönelik saldırılarının bedelini ödetme sözü veren Barnea, Mossad'ın "7 Ekim'de Gazze'yi kuşatan katillerle ve Hamas liderliğiyle hesaplaşmaya kararlı olduğunu" belirtti.

Yom Kippur Savaşı'na atıfta bulunan Barnea, 50 yıl önce olduğu gibi bugün de Mossad'ın bir savaş içerisinde bulunduğunu söyledi ve ekledi:

"Her Arap anne şunu bilmelidir ki, eğer oğulları 7 Ekim saldırılarına ortak olmuşsa, onlar artık ölüdür"

Barnea, eski Mossad şefi Zvi Zamir'in 1972'de Münih'te İsrailli Olimpiyat sporcularının öldürülmesinin ardından İsrail'in Filistinli militan gruplara karşı misillemesini yönetmesine değinerek "Tıpkı Münih katliamından sonra olduğu gibi zaman alacak ama nerede olurlarsa olsunlar ellerimizi üzerlerine koyacağız" dedi.