Mozambik'te açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, açık alanda Covid-19 maskesi kullanma zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

AA
21 Nisan 2022 Perşembe, 09:10
Mozambik'te açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı
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Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Covid-19 kısıtlamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı tedbirlerin esnetildiğini duyurdu.

Mozambik'te açık alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Nyusi, 11 yaş altı çocukların da maske kullanmasına gerek kalmadığını söyledi.

Covid-19 salgınına karşı bazı tedbirlerin devam ettiğine işaret eden Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi çağrısı yaptı.

Mozambik'te bugüne kadar 225 bin 345 kişide Covid-19 tespit edildi, 2 bin 201 kişi hayatını kaybetti.


MASKE Maske zorunluluğu

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