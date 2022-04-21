Mozambik'te açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, açık alanda Covid-19 maskesi kullanma zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.
Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Covid-19 kısıtlamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı tedbirlerin esnetildiğini duyurdu.
Mozambik'te açık alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Nyusi, 11 yaş altı çocukların da maske kullanmasına gerek kalmadığını söyledi.
Covid-19 salgınına karşı bazı tedbirlerin devam ettiğine işaret eden Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi çağrısı yaptı.
Mozambik'te bugüne kadar 225 bin 345 kişide Covid-19 tespit edildi, 2 bin 201 kişi hayatını kaybetti.
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