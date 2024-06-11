Mozambik'te terör operasyonu: 70 terörist öldürüldü
Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütüne yönelik operasyonda en az 70 kişi öldürüldü.
Mozambik Televizyonu'na (TVM) göre, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda en az 70 örgüt üyesi öldürüldü. Televizyonda örgüt üyelerinin cansız bedenlerinin görüntüleri paylaşıldı.
Örgüte yönelik operasyona, ülkede terörle mücadeleye destek veren Ruandalı askerler de katıldı.
Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.
SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.
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