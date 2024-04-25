Erdoğan'a 7 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu: Namibya, Mozambik, Mauritius...
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany'i kabul etti.
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sırasıyla güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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