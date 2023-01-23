MSB Akar'dan İsveç açıklaması: 'Alçak girişimleri sonlandırmalarını bekliyoruz'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'teki Türkiye karşıtı eylemlere tepki göstererek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya'nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok" dedi.
MSB Hulusi Akar, yardımcılarının ve kuvvet komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.
Bakan Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirtti.
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın düşmanı olmadığını, iki ülkenin NATO üyeliğinin karşısında durmadığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:
"Onlar
nasıl ki kendi ülkelerini savunmak için NATO ile iş birliği yapmak istiyorsa biz
de terörle mücadele konusunda bizimle iş birliği yapılmasını, bize destek
verilmesini istiyoruz. Onlar kendi ülkelerinin savunması ve güvenliği için
bizden destek istiyorlar; fakat bizim terörle mücadele konusundaki taleplerimizi
reddediyorlar. Orada Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, Kur'an-ı
Kerim'e, kutsal değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç
girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir
bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık,
net, belli. Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya'nın devletin gücünü, kuvvetini
göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz
yok"
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