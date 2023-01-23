İsveç Savunma Bakanı Jonson, Türkiye ile yapıcı bir diyalog kurmaya çalışacaklarını söyledi
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği provokasyonun "İsveç'in NATO'ya dahil olma sürecine zarar verdiğini" açıkladı.
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın, polis korumasında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önüne gelerek, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açmasına ve Kur'an-ı Kerim'i yakmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pal Jonson, Paludan'ın bu provokasyonunun "İsveç'in NATO'ya dahil olma sürecine yardımcı olmadığını, bu tür protestoların sürece zarar verdiğini" söyledi.
Jonson, "İsveç'in en kısa sürede NATO'ya katılması için Türkiye ile yapıcı bir diyalog kurmaya" çalışacaklarını aktardı.
"SİYASİ DURUŞUMUZA YÖNELİK YAPILDI"
Cumartesi günü İstanbul'da İsveç Başkonsolosluğu önündeki protestolara ve İsveç bayrağını yakma gösterisine değinen Jonson, bunun "İsveç'in siyasi pozisyonlarına karşı gerçekleştirildiğini" ifade etti.
Jonson, "Sanırım bu bizim siyasi pozisyonlarımıza karşı bir protesto. Ancak demokrasi, ifade özgürlüğü ve insan hakları, savunmaya devam edeceğimiz değerlerdir. İsveç bayraklarını yakmak da suç teşkil etmiyor" dedi.
Jonson ayrıca, Paludan'ın bu provokasyonundan rahatsızlık duyanlara karşı "derin saygısı" olduğunu sözlerine ekledi.
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