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MSB’den Barrack açıklaması

MSB’den Barrack açıklaması

1.08.2025 04:00:00
Güncellenme:
Batu Bozkürk
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MSB’den Barrack açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün Bakan Yaşar Güler’in ABD’nin Ankara büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack’ı 28 Temmuz’daki kabulüne ilişkin bilgi verdi.

Kaynaklar, bunun nezaket ziyareti olduğunu belirterek “Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesi imkânları ele alınmıştır. Türkiye, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecek” dedi.

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