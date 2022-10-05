MSB Hulusi Akar'dan Yunanistan çıkışı, 'Geri adım atmak yok'
MSB Hulusi Akar, Kardak Krizi'ni örnek göstererek Yunanistan'a uyarıda bulundu.
Yunanistan’ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları silahlandırmasıyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar, "1997’deki Kardak milat. Ondan sonra hiçbir şekilde ne arazide, ne masada bir milimetre geri adım atmak yok, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı" dedi.
Akar, Ege Denizi'nde bulunan adaların Yunanistan tarafından silanlandırılmasına değinirken “Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bu durum 1956’da, Sakız ile başlamış. O günden itibaren bazı şeyler yaşanmış ama 1997’deki Kardak milat. Ondan sonra bir adım atmaları söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
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