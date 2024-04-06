Muhafazakar Parti'de 'bal tuzağı' skandalı: Bir milletvekili daha itiraf etti!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:10

Güncelleme: 06.04.2024 - 13:10

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den Milletvekili Luke Evans, Mart ayında WhatsApp üzerinden "kendisini tanıdığını iddia eden" iki farklı numara tarafından kendisine ulaşıldığını söyledi.

Facebook'ta yayınladığı bir video mesajında, siber teşhir ve kötü niyetli iletişimin kurbanı olduğunu ve "bu olay gerçekleşir gerçekleşmez polise ve parlamento yetkililerine ihbarda bulunduğunu" söyledi.

Evans, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Aldığım ilk mesaj dizisi eşimle birlikte olduğum bir gündü ve WhatsApp'ta çıplak bir kadının müstehcen bir görüntüsünün tek seferlik açık bir fotoğrafını aldım. Ertesi gün bunları alır almaz polise, yetkililere ve başsavcıya bildirdim. On gün sonra bir dizi mesaj daha aldım, ancak bu kez ekibimle birlikte seçim ofisinde oturuyordum, bu nedenle konuşmayı kaydedebildik ve başka bir açık kadın görüntüsü de dahil olmak üzere gelen mesajların fotoğraflarını ve videolarını yakalayabildik."

Evans, devam eden polis soruşturması nedeniyle olayın "gizli kalmasını istediğini", ancak cinsel içerikli mesajlaşma dolandırıcılığının medyada gördüğü ilgi nedeniyle ortaya çıkmaya karar verdiğini söyledi.

POLİSTEN AÇIKLAMA GELDİ

Leicestershire Polisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay bir Leicestershire milletvekiline gönderilen bir dizi istenmeyen mesajın ardından kötü niyetli iletişim ihbarını araştırdığını doğruladı.

Evans'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Metropolitan Polisi de milletvekillerine gönderilen istenmeyen müstehcen görüntü ve mesajları soruşturduğunu doğruladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Son aylarda milletvekillerine bir dizi istenmeyen mesaj gönderildiği yönündeki ihbarlar üzerine bir soruşturma yürütülüyor. Diğer kuvvetlerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve etkilenen herkese destek ve tavsiye sağlayan Parlamento Güvenliği'ndeki meslektaşlarımızla temas halindeyiz" denildi.

Bu hafta, kimliği belirsiz iki WhatsApp kullanıcısından istenmeyen mesajlar alanlar arasında görevdeki bir bakan, bazı milletvekilleri, parti çalışanları ve siyasi gazetecilerin de bulunduğu bildirildi.

BİR MİLLETVEKİLİ DAHA İTİRAF ETMİŞTİ

Muhafazakar Partili eşcinsel milletvekili William Wragg, eşcinsel arkadaşlık uygulaması Grindr'da tanıştığı bir erkekle bazı meslektaşlarının kişisel telefon numaralarını paylaştığını itiraf etti.

Wragg, "Benimle ilgili taviz veren şeyler yaptılar. Beni rahat bırakmadılar. Diğer insanları soruyorlardı. Onlara bazı numaraları verdim, hepsini değil. Ona durmasını söyledim. Beni manipüle etti ve şimdi ben de başka insanlara zarar verdim" dedi.

Wragg'ın itirafı sonrası, istifa etmesi ya da parlamento grubundan uzaklaştırılması yönünde çağrılar geldi.